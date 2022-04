RECENZE: Slastný obrázek mexického zjevení

Spisovatelka, podle doslovu silně pohnutá návštěvou Fridina domova Casa Azul, Modrého domu, a odhodlaná zprostředkovat intenzivní zážitky čtenáři, naznačené „barvy života“ vsazuje do chorobně melodramatických kontur. Kahlo by přitom bylo svěžejší nazřít jinak než v dosavadních stereotypních mantinelech popsaných výše, například formou střídání perspektiv či individuálnějším pojetím příběhu.

Bernardová na to naneštěstí jde jednoduše. Nikterak výrazným jazykem románu vypodobňuje výtvarnici jako tuctovou partnerku slavného tvůrce, donekonečna se zabývající jejich vratkým vztahem, u níž se vlastní zápis do historie děje spíše mimochodem. To by nemuselo být na škodu, kdyby vzájemné konverzace manželů nebyly tolik frázovité a plytké.