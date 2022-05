RECENZE: Skupina Tool nabídla komplikovanou nádheru

Předskakující Brass Against odehráli coververze písniček Audioslave, Tool, System Of The Down a Rage Against The Machine v aranžích především pro dechové nástroje. A byl to pořádný hudební uragán. Při závěrečné Killing In The Name od Rage Against The Machine už značná část diváků tančila. Tool je koneckonců kapela, která přišla z devadesátých let, a její věrní fanoušci hvězdy tehdejší scény dobře znají a respektují.