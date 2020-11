RECENZE: Ručně psaný dopis Bruce Springsteena

Vrátil se na něm ke spolupráci se svou skupinou E Street Band, kterou na chvíli přerušil na svém loňském počinu Western Stars. To album bylo stylovou cestou po americké prérii a jiných krajích naplněné vkusnými písněmi v orchestrálních úpravách, Letter To You je návratem k čistokrevnému rocku.

Dvacáté studiové album nahrával s kapelou ve svém studiu v New Jersey. Trvalo jim to jen pět dní, žádné studiové úpravy nahrávek se prý nekonaly a většinu z tuctu skladeb na desce napsal The Boss, jak se Springsteenovi na hudební scéně přezdívá, během deseti dnů. Přináší devět čerstvých písniček a nové nahrávky tří starších, v sedmdesátých letech napsaných a dosud nevydaných, jmenovitě Janey Needs A Shooter, If I Was the Priest a Song for Orphans.

Obal alba Foto: Sony Music

Věkový rozdíl mezi skladbami není na albu patrný. Všechny byly ostatně nahrány nyní a jistí je přirozené hráčské a aranžérské schopnosti protagonisty i členů jeho kapely.

Springsteen vytvořil desku o smíření, pomíjivosti, odchodu, loučení, v úvodní akustické baladě One Minute You’re Here též o životě na cestách od města k městu. Mnohé písně připomínají to, co už v minulosti stvořil. V některých se uzavřel do kruhu nosné melodie a nehodlal jej narušit či opustit (House of a Thousand Guitars, Song for Orphans).

Taková je nicméně jeho autorská a koneckonců i interpretační řeč. K ní patří i do syrové hry kapely vkusně doplněný zvuk foukací harmoniky, jenž v písničkách akcentuje patrný countryový vliv, či piana, které je zase zjemňuje.

Springsteen zaujme jak v ryze rockových skladbách (Burnin’ Train, Ghosts), tak v poklidných a naléhavých House of A Thousands Guitar, Song for Orphans či If I Was The Priest, jižanským rockem motivované Rainmaker i v popovější The Power of Prayer.

V kontextu jeho tvorby i tradičních rockových zvyklostí je všechno v pořádku, jakkoli se zdá, že nepřichází s ničím byť jen trochu jiným. Téměř každá písnička na desce má pak takový charakter, že se posluchač těší na její koncertní provedení, protože ví, že je to takhle ono, že je to springsteenovsky poctivé a emotivní.

Bruce Springsteen: Letter To You Sony Music, 58:17