RECENZE: Rammstein mají na novém albu stejný zvuk a méně kontroverzí

Jako první singl z něho vydala titulní baladu Zeit. Till Lindemann v ní svým charakteristickým barytonem za klavírního doprovodu vypráví o lidské smrtelnosti a prchavých okamžicích štěstí. V době, kdy na Ukrajině zuří válka a většina obyvatel světa častěji než kdy předtím přemýšlí o tom, co všechno se může stát, plynou z uvedené písně ztracenost, zoufalství, pomíjivost, naštěstí ale i kapka naděje.

Videoklip k ní režíroval herec a hudebník Robert Gwisdek, který s Rammstein spolupracoval poprvé. Šest muzikantů se v něm věnuje životu od kolébky po hrob a odkazuje na věčnou lidskou touhu pozdržet čas. Vznikla tak jakási filmová etuda, ve které je i očekávaný kousek kontroverze, pro Rammstein tolik charakteristický. Jsou to záběry na novorozence na cestě z matčina lůna.

Zeit je album, které se provokacím spíše vyhýbá. Nejsou na něm ani písně, jež by mohly pokořit ty nejpopulárnější z minulých desek, ty, které psaly bezmála pohádkový příběh téhle soudržné rockové party. Je to přesto dílko vyspělé a poučené.

Rammstein to totiž při realizaci každé nové desky mají mimořádně složité. Jejich zvuk je už dávno charakteristický. Je tak osobitý, že díky němu kapelu každý hudby trocha znalý posluchač pozná po pár taktech, nejpozději, když se rozezní kytarový dvojzápřah či se ozve Till Lindemann.

V polovině devadesátých let zapůsobila jako zjevení a u příznivců se velmi rychle prosadila. Jak to tak bývá (velmi dobře to znají třeba AC/DC), ti ji pak chtěli a pořád chtějí slyšet právě takovou. A ona jim v tom vyhovuje.