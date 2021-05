RECENZE: Radek Banga si osahává nové prostředí

Nemusel ani hledat inspiraci v okolním světě, vystačil si s tím svým. Jeho život byl a je natolik dramatický a tím pádem pestrý, že mu stačilo jen se do něho ponořit a psát písně o tom, jaké to bylo, jak to cítí a jaké má naděje.

Na albu je patnáct většinou volných skladeb. Je to počet, při němž se snadno stane, že celkovému vyznění takříkajíc spadne řemen. Nejpatrnější je to v závěru, kdy jsou poslední tři česky zpívané písně poněkud nevýrazné a finální See Over Me zase narušuje celkový koncept tím, že má anglický text. Banga by jistě dokázal napsat slušný český.