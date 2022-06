RECENZE: Prodaná nevěsta v zákulisní drby proměněná

Každá inscenace této Smetanovy komické opery, proměněné léty v národní dědictví, budí očekávání. Nellis se rozhodla neriskovat další jen kosmeticky upravenou vesnickou podívanou a přesadila Prodanou nevěstu rovnou mezi paneláky normalizačních let. Nic proti tomu, i to tady už bylo. A kdyby se toho držela, byla by její koncepce možná dost zajímavá.

Ani hudební nastudování Jaroslava Kyzlinka z této povšechnosti nevybočuje. Dirigent žene operu kupředu, jako by to už chtěl mít co nejdřív za sebou. Ze tří Mařenek má nejvíce prostoru Kateřina Kněžíková, jejíž hlas k této roli ve správnou chvíli dozrál, ale už jí šlape na paty svěžím a objemným sopránem Markéta Klaudová. A Maria Kobielska v krátkém vstupu naznačí, že by Mařenku stále ještě spolehlivě zvládla také.