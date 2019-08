RECENZE: Přes prsty. Vtipy dobré, ale film ne

Film má hned několik děr, kdy jakoby chybí scény, které by aspoň trochu posílily logiku chování postav – například když Pavla v jeden okamžik naštvaně vyhodí Rudu ze své ložnice (poté, co je nachytá její přítel Hynek), aby od ní hned v následující scéně dostal polibek, protože už spolu jakože chodí.

Od první verze scénáře do premiéry uplynuly dva roky, což je na poměry českého celovečerního filmu docela krátká doba. Nakonec Kolečko je známý svým tvůrčím chrlením, tady si ale text zasloužil více práce, když už z nějakého důvodu vznikla potřeba podobný snímek natočit.

Následkem všech těchto nedošlapů je, že s postavami nejdete, nechápete je a tím pádem s nimi ani necítíte. A to je to nejhorší, co se může v romantické komedii stát.