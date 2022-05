RECENZE: Mladý kmet Petr Janda zpívá s radostí o stáří

Je tu nicméně Jandovo výročí, klíčový motiv kolekce. Jeho textaři se naladili na stejnou vlnu, jistě dostatečně pozorně vyslechli Jandovy představy a pak je vetkli do více skladeb na desce. A když to neudělali oni, udělal to jako textař sám Janda.

V jazzových Střepech ještě hudební složka předčí zpěv, bez něhož by se skladba nespíš obešla, nicméně v bluesovce U starýho hrocha si Janda se stylem dokonale rozumí, ve skladbě J. S. Bach je pozdrav klasické hudbě zhola upřímný a zpívání s vokální skupinou Dobrý večer Quintet v písni Já to takhle mám rád je ve výsledku esencí radostí z krásy hudby. Tato písnička patří k vrcholům kolekce, za aranže, nápad i provedení.

Každý host, který se na desce objevil, a že je jich dost, přišel, aby ze sebe vydal to nejlepší, v jiném případě to skoro nejlepší. Jejich účinkování není jen přátelským setkáním a dosazením výrazného jména do kolonky „hosté“. To, co na desce předvádějí Emil Viklický, Vladimír „Boryš“ Secký, Pavel Šporcl i další je balzám na duši pro každého hudebního posluchače.