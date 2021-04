RECENZE: Lana Del Rey lehce ukročila. A naplnila ambici

Uvedený projev, který je součástí několika dalších skladeb na albu, stejně jako všeobjímající melancholie jsou jejím poznávacím znamením. Ne že by na nové desce neučinila pokus to trochu pozměnit či posunout. Zdá se však, že je ve své hudební řeči a přednesu natolik uzavřená a ctí je, že jí to vlastně moc nejde.

V písničce Dance Till We Die odkazuje na Stevie Nicksovou z kapely Fleetwood Mac, Joan Baezovou, Courtney Love a Joni Mitchellovou, jako by naznačovala, že ve svém příběhu není sama. Je to jedna z nejlepších skladeb na albu, která by mohla docela klidně protáhnout svou atmosféru i na další počin. Poslední na tom aktuálním je coververze písně For Free právě od Mitchellové.