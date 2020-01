RECENZE: Gomezová reprezentuje zapomenutelný mainstream

Již řadu let patří mezi úspěšné popové zpěvačky současnosti. Její sólový debut Stars Dance vyšel v roce 2013 a jeho ambice se pokusila protáhnout druhá deska Revival z roku 2015. Přestože to nebyly počiny, které by zásadně vstoupily do popové historie, dávku slávy a popularity Gomezové přinesly.

Právě v temných časech rozchodu a boje o zdraví čerpala inspiraci k tvorbě písní pro Rare. Tuto svou třetí sólovou desku (v letech 2009 až 2011 vydala tři se skupinou The Scene) poslala do světa pár týdnů poté, co z ní vyšly singly Lose You To Love Me a Look At Her Now. Jako další singlovku vydala titulní Rare, kterou v den představení alba podpořila pestrobarevným pozitivním videoklipem.