RECENZE: Duchařský příběh s hity Waldemara Matušky

Autor scénáře a režisér Zdeněk Zelenka nechtěl vytvořit příběh, který by jakkoli vycházel ze zpěvákova života a soustředil se na písně, v nichž se zpívá o příjemnostech i strastech životní pouti, a hlavně o lásce. V muzikálu jich zazní celkem osmadvacet a až na výjimky, jako je Závidím nebo Mám malý stan, jsou to opravdu hity z Matuškova repertoáru Jó třešně zrály, Tisíc mil, Tereza či Růže z Texasu. Předností Zelenkova scénáře je fakt, že do příběhu zapadají tak, že působí, jako by byly napsány pro jeho jednotlivé situace.