RECENZE: Čtyři dobré vlastnosti Richarda Müllera

Písně si pro nové album napsal sám. Nebylo to na jeho posledních deskách zvykem, teď měl ale chuť. Nepustil se přitom do žánrových experimentů, zůstal v poprockovém ranku, kde díky hudebním aranžím působí deska pestře. Jsou na ní písně s popovým nádechem, rockovou dravostí, šansonovými pocity i silné balady. Müller zkrátka nabídl to, co dobře umí.