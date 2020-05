RECENZE: Celá Hayley Williamsová. A poprvé sama

Paramore byli na svých albech čím dál lepší, přičemž vrcholné dílo nabídli v podobě pátého počinu After Laughter z roku 2017. Popularitu ale začali zvolna ztrácet již několik let předtím, jistě i kvůli personálním trablům, které nezavdávaly důvod myslet si, že mají stále patřičnou tvůrčí sílu.

Williamsová se jako zpěvačka neustále zlepšovala. A tak byť Paramore pořád existují, ač více než dva roky nic nevydali, rozhodla se vykročit na sólovou dráhu. V únoru letošního roku vydala minialbum Petals for Armor I, o dva měsíce později Petals for Armor II a před pár dny písně z nich spojila, přidala další a je z toho sólový debut Petals for Armor.

Je to pestrá kolekce. Williamsová na ní totiž nevystupuje jako umělkyně, která by si našla nový hudební výraz, nýbrž jako ta, jež ho hledá. A tak jsou v kolekci skladby opojené elektronikou, tedy syntetickými zvuky, stejně tak těžící ze hry tradičních nástrojů. Na jednu stranu je to alternativní deska demonstrující kouzlo hudebního hledání a objevování, na straně druhé nahrávka nabízející i víceméně tradiční písňové stavby.

Obal alba Foto: Warner Music

V první řadě však demonstruje, jak univerzální zpěvačka Williamsová je. Na skladbách se autorsky výrazně podílela, tedy si je napsala takříkajíc na míru. A přestože jí její hlasový rozsah, jak ukázala v minulosti, umožňuje vyzpívat i těžké pasáže, na albu se tím neohání.

Demonstruje hlavně pevnost svého zpěvu, to, jak ho ovládá a pohrává si přitom s detaily, příjemnou barvou hlasu i jeho schopností přirozeně zakotvit v prostředí syntetických i živých zvuků. To všechno se podařilo, a když ji ve skladbě Roses/Lotus/Violet/Iris doprovázejí smyčce, výsledek je bez -mála magický.

Patrné jsou i její hudební inspirace. Jako by jí při skládání napovídaly zpěvačky a autorky St. Vincent, Björk či britská kapela Goldfrapp, tedy ty, které v hudbě stále cosi hledají a elegantně pojí její živost i neživost.

Williamsová na svém debutovém albu představuje skladby, které se do repertoáru Paramore moc nehodí. Má to logiku. Také to ale trochu působí dojmem, jako by si v uvedené kapele dělala v minulých letech prostor pro to, až předstoupí sama za sebe a předvede, jak si současný alternativní pop představuje.

Znamená pro ni hlavně svobodnou atmosféru, nikoli prvoplánové hity. O ty se pravděpodobně ani nesnažila.

Hayley Williams: Petals for Armor Warner Music, 55:45