RECENZE: Avril Lavigne je zase pop-punková

Každý, kdo sleduje kariéru zpěvačky od začátku, ji tak nějak automaticky řadí do období jejích prvních alb. Ona se ale dotýkala i nu-metalu, emo rocku, stejně tak popu či rocku. Před pár lety se dostala do těžké doby, bojovala s nemocí, která ji na nějaký čas připoutala na lůžko, rozvedla se s manželem, zpěvákem Chadem Kroegerem z kapely Nickelback, a to vše se v jejích dobových písních odrazilo. Už to nebyla ta veselá a bezstarostná hudebnice, ale zamyšlená, životem zkoušená žena.

Love Sux je nicméně album, jaké od ní její věrní fanoušci již delší čas očekávali. Pro jeho realizaci se na začátku spojila s člověkem, který v pop-punkovém ranku spoluudával tón, Travisem Barkerem, bubeníkem kapely Blink-182 i výrazným solitérem. V týmu s dalšími dvěma producenty připravili desku, která jiskří od samého začátku.

Hned úvodní Cannonball nastolí náladu kolekce tak mocně, že ji vlastně další okamžiky v tomto ohledu nepřekonají. Přicházejí však skladby, které staví na ostrém kytarovém riffu i doprovodu, nesmlouvavé rytmice, nápaditých zpěvných melodiích a samozřejmě pořád ještě náležitě rošťáckém zpěvu Avril Lavigne.

Obal Alba Foto: Elektra

Tenhle styl má nevýhodu v tom, že neustále pracuje se stejnými stavebními prvky. Proto na desce přicházejí okamžiky, kdy se dostaví pocit, že ten či onen riff či přímo pasáž už hudební historie přinesla. Dravost ale ten dojem překonává.

Sympatické jsou zpěvaččiny spolupráce. Zpěvák a rapper Machine Gun Kelly hezky přizvukuje v Bois Lie, rapper Blackbear zase nevtíravě vstupuje do Love It When You Hate Me a Mark Hoppus z kapely Blink-182 se u písně All I Wanted stal jejím spoluautorem, a prostě si ji ušil sobě na míru a trochu to vypadá, že Lavigne hostuje v písni jeho skupiny.

Love Sux je strhující deska, která je tak akorát dlouhá na to, aby byla zábavná. A je na ní třeba i skladba Dare To Love Me, ve které zpěvačka zvolní a demonstruje, jak má mocný hlas, aby kolekce nebyla monotónní.

Avril Lavigne: Love Sux Elektra, 33:38