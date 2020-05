Radek Banga musel změnit plán. Sólovou tvorbu uvádí klipem z půdy

„Myslím, že takový život je. Máme představu o tom, co se bude v blízké budoucnosti dít, ale nikdy nevíme, čím nás život překvapí. Právě proto jsem to zvolil jako hlavní motto refrénu,“ vysvětluje zpěvák.

Týká se ho to velice, protože letos musel změnit plány. Vydání nového alba jeho hudebního seskupení Gipsy.cz se muselo kvůli koronaviru odložit na příští rok, stejně jako chystané turné. Aktuální krize mu ale byla inspirací k tomu, aby zrealizoval to, co si sliboval dlouhé roky. Sólové písně.