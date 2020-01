První singl Terezy Balonové je o zběsilé době

„Píseň je pro mě i milostnou zpovědí a příběhem toho, že každý z nás někdy myslí na někoho, na koho by zrovna myslet neměl nebo nechtěl,“ říká o singlu Balonová a povzbuzuje fanoušky, aby si v textu našli vlastní příběh.

K poslouchání a přemýšlení vybízí i konec videoklipu, který režisér Ondřej Kudyn nechal otevřený, aby si mohl každý dosadit svůj vlastní závěr. O natáčení klipu mluví písničkářka s úsměvem. Vzpomíná, jak se všichni ráno naskládali do auta a od rána do večera jezdili a točili po celé Praze. „Panovala skvělá atmosféra a já doufám, že je to z videoklipu cítit,“ komentuje.