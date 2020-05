Prušinovský uvede komedii Zlatá pláž se Čtvrtníčkem a Plodkovou

Jaroslav Žváček a Jan Prušinovský tak pokračují v dlouhodobé spolupráci. V nové hře si kladou otázku: Může ošklivý člověk bez škol dosáhnout životního štěstí? Říká se, že kdo se snaží, dosáhne, čeho chce; ale proč se snažit, když to nikdo neocení? Mladý kluk, kterému se podle jeho vzhledu přezdívá Zombík, dostane šanci, leč promění se v monstrum, které nejenže pokouše ruku, která ho krmí, ale ještě tou utrženou rukou všem nafackuje. Příběh člověka s handicapem, který se stává pro své okolí postrachem, zpracovává Jan Prušinovský stylem crazy komedie.

„Jarda mi text Zlaté pláže původně poslal jako námět k filmu. Když přišla poptávka ze Zábradlí, zeptal jsem se Jardy, zdali by tohle téma nezpracoval jako divadelní hru. Souhlasil. S Jardou pracuji celkem pravidelně a rád. V divadle jsme realizovali inscenaci Obludov v A-studiu Rubín. Naše spolupráce je celkem přirozená, on má mraky nápadů, takže toho nemusím moc vymýšlet, text poznámkuju spíš dramaturgicky. Jarda většinou napíše tři až čtyři verze, které se mnou průběžně konzultuje. Když se text dostane ke mně, tak ho ještě ladím. Jardovi nevadí, když do něj ještě vstupuji, pokud se mu něco nezdá, ozve se a já ho respektuju,“ řekl režisér Jan Prušinovský.