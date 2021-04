Pokáč: Nerad bych, aby mě lidé považovali za politického písničkáře

Co udělalo narození syna Teodora s vaším písničkářským životem?

Myslím si, že v základu to samé, co udělá narození prvního potomka s člověkem s jakýmkoli zaměstnáním. Na svět přišel človíček, kterého mám rád, vždycky se těším, až ho uvidím, a to celé doprovází naprosto skvělý pocit. Je to zábavné, občas i trochu náročné. Ale pozitiva jednoznačně převládají.

Když se na to podívám z pohledu písničkáře, mám v dnešní době určitou výhodu v tom, že jsem doma, protože nejsou koncerty. Mohu si tedy užívat čas s rodinou. A musím přiznat, že se mi v posledních týdnech podařilo napsat několik písniček s dětskou tematikou.

Existuje nějaká určená vašemu synovi?

Když byla má partnerka Eliška těhotná, celou dobu jsem si říkal, že by bylo fajn uvítat svého potomka nějakou písní. Nic extra mě ale nenapadlo, a tak jsem si řekl, že asi nejdříve budu muset jeho narození prožít.

Ukázalo se, že to tak mělo být. Dva dny po Teodorově narození jsem napsal písničku Tak tě tu vítám. Už je na YouTubu a bude i na mé nové desce, kterou právě dokončuju.

Už několik měsíců chystáte pro rádio Frekvence 1 takzvané Pokáčovy rychlovky. Jsou to písničky reagující na aktuální společenská témata. Přináší vám současná pandemická doba dost témat?

Pořad vznikl v době, kdy se v našich životech objevil covid-19. Táhne se s ním, ale i v této době se dějí další věci. Jakmile se v médiích objeví nějaká kauza, je pro mě inspirací k napsání krátké písničky. Je ale fakt, že jedna loňská rychlovka se jmenuje Nic se neděje.

Loni jsem v rádiu uváděl novou rychlovku jednou za dva týdny. Nedávno jsme si však řekli, že je budu uvádět podle toho, jak se budou věci dít. Když se něco inspirativního stane, mohu je představovat každý týden. Když bude klid, může to být třeba jen jednou za tři týdny.

V rychlovkách občas komentujete i politickou situaci. Bylo vaší ambicí to dělat?

Neřekl bych, že by to byla ambice. Současně ale vím, že politická témata jsou vděčná. Snažím se k nim přistupovat z pozice glosátora. Nerad bych, aby mě lidé považovali za politického písničkáře. Nemyslím si, že je to něco, co umím, ani že politika je něco, čemu rozumím.

Skládám jen písničky na aktuální témata. Pokud zrovna politik Prymula volá po zpřísnění omezení a večer si vyrazí na fotbalové utkání Slavie, tak o tom napíšu.

Co si obecně myslíte o tom, když hudebníci a zpěváci vstupují do politického dění tím, že ho komentují a vyjadřují svůj názor?

Když to tak někdo cítí a umí se za svůj názor postavit, vyargumentovat ho a věří mu, proč by to neměl dělat? Sám koneckonců nese kůži na trh, protože třeba u nás každý, kdo vyjádří politický názor, získá polovinu lidí na svou stranu a druhou poštve proti sobě. Je k tomu potřeba odvaha, takže takovým postojům fandím. Jak ale říkám, já se tak profilovat nechci.

Jan Pokorný Foto: Warner Music

Které politicky angažované umělce máte rád?

U nás nikdo takový není, v Americe mám rád třeba Jasona Mraze a Jacka Johnsona, své oblíbené písničkáře. Pokud se nepletu, při posledních prezidentských volbách podporovali Bernieho Sanderse, a překvapilo mě, jak aktivní v tom byli. Když se moji oblíbení muzikanti za někoho postaví, získá ten člověk v mých očích větší kredibilitu a zajímám se o něj.

V jakém stadiu je nahrávání vašeho třetího studiového alba?

V tuto chvíli probíhají závěrečné mixy a mastering, takže když to dobře půjde, příští týden odevzdáme vydavateli finální verzi alba. Vyjít by mělo na konci května.

Bude to takříkajíc covidová deska?

Naopak, bude naprosto necovidová. Budou na ní písničky, které vznikaly v posledních dvou letech, poté, co vyšla má předešlá nahrávka Úplně levej. Covid19 přišel až v loňském roce. Zmiňované rádiové rychlovky jsou jasně covidové písničky, a tak jsem si řekl, že se jim na albu vyhnu.

Kde obvykle skládáte?

Doma v kuchyni. Nejlépe se mi píše, a myslím, že to tak má spousta tvůrčích lidí, když je klid a nic mě nerozptyluje. A tak rád skládám i při delších cestách autem. Písničky si notuju a ukládám do mozku, abych je následně dokončil doma.

Jedna skladba na nové desce má ale zajímavější pozadí. Když jsme natáčeli videoklip k písničce Cowboy, utrpěl jsem lehké poranění sluchu. Stalo se to při střelbě z pistole, mé ucho nevydrželo ten hluk. Chodil jsem s ním k doktorům a jeden z nich mi dal injekci s nějakými kortikoidy.

Tu noc jsem kvůli tomu nezamhouřil oči a z dlouhé chvíle jsem složil písničku Anděl. Je svou povahou vánoční, existuje k ní videoklip a bude na mém novém albu. Je to plod jedné dlouhé bezesné noci.

Loni o prázdninách jste natočil skladbu Co z tebe bude v doprovodu swingového orchestru B-Side Band. Jaká to byla zkušenost pro písničkáře navyklého vystupovat samotný či s malým doprovodem?

Projektu B-Side Bandu jsem se rozhodl zúčastnit ve chvíli, kdy mi bylo řečeno, jaká jména jsou v něm zapojena. Jaromír Nohavica, Vlasta Redl, Radek Pastrňák, to byla společnost, ve které jsem chtěl být. Potom už to šlo hladce. Josef Buchta, kapelník z B-Side Bandu, mi řekl, abych mu poslal tři své písničky, které bych si dokázal představit v aranži pro big band, a že jednu vyberou. To se také stalo.

Potom jsem přijel do brněnského studia písničku nahrát. Dostal jsem sluchátka a hrál a zpíval do partů big bandu, které už byly natočené. S orchestrem jsem se tedy nesetkal. O to víc mě mrzí, že se zatím nemohly odehrát živé koncerty, které měly vydání alba podpořit. Těším se, až se k nim dostaneme, a já se budu moci sejít jak s B-Side Bandem, tak s lidmi, kteří se na projektu podíleli.

Vy ale nejste zvyklý na početný doprovod, že?

Dlouhou dobu jsem vystupoval sám, to je pravda. V posledních dvou letech mi ale začali mnozí lidé kolem doporučovat, abych hrál s kapelou, a tak jsem na letošní letní festivaly naplánoval koncerty s bratry Balcárkovými, s nimiž jsem natočil nové album. Kromě toho, že jsou skvělí producenti, mají i vlastní kapelu Light & Love. Na příští leden mám naplánovaný koncert v pražské O2 areně, a tam by to také chtělo kapelu.

Necítím to ale jako směr, kterým bych se chtěl vydat. Takže s big bandem si zahraju rád, ale jen u příležitosti prezentace písničky ze zmíněného alba.

Kdy podle vás budou koncerty?