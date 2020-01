Plzeňský jazz band v New Yorku. Pozve Američany na slavnosti osvobození

Výstavu s názvem Svobodná Plzeň: Oslavy 75. výročí osvobození Plzně americkou armádou, kterou hostí České centrum New York (ČCNY), připravili historici Patton Memorial v Plzni. Hosty na výstavě v galerii ČCNY přivítá generální konzul ČR v New Yorku Miroslav Rameš.

„Výstava v New Yorku představí postup spojeneckých vojsk z Normandie do Plzně a osvětlí, jakou roli při osvobozování sehrál generál George S. Patton, a další historické události, které měly přímý dopad na plzeňské obyvatele a celý region. Mimo to se návštěvníci dozvědí o temných letech 1948–1989, kdy se komunistický režim v Československu snažil, aby lidé na tento významný milník české historie zapomněli. První oslavy osvobození se totiž uskutečnily opět až v roce 1990, doprovázené návratem amerických osvoboditelů a jejich vzpomínkami,“ uvedl ředitel Českého centra New York Miroslav Konvalina.