Pet Shop Boys zahrají ve Foru Karlín v Praze své hity

Během své osmatřicetileté kariéry odehráli Pet Shop Boys na sedm stovek koncertů, vystoupili ve třiašedesáti zemích a na nejprestižnějších hudebních festivalech včetně Glastonbury, Rock in Rio, Coachella nebo Roskilde. Ve spolupráci s nejlepšími režiséry, scénografy a konceptuálními umělci vytvořili během let zcela pozoruhodnou jevištní prezentaci.

Ještě před zahájením Dreamworld: The Greatest Hits Live Tour se fanoušci dočkají i nového studiového alba Hotspot. Vyjde 24. ledna. Vznikalo v Berlíně a Los Angeles a je výsledkem třetí spolupráce Pet Shop Boys s producentem a trojnásobným držitelem Grammy Stuartem Pricem, který je podepsán také pod nahrávkami Madonny, The Killers, New Order, Missy Elliott a dalších.