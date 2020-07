Perry Mason se vrací. V temné dobové detektivce

Mason se brzy stal i oblíbeným filmovým a televizním hrdinou. Na obrazovce měl premiéru na stanici CBS, která od roku 1957 do roku 1966 vysílala sérii s Raymondem Burrem v hlavní roli. Herec hrál odhodlaného advokáta, který bojuje proti bezpráví, i v pozdějších adaptacích až do své smrti v roce 1993, a vtiskl mu tak nesmazatelnou podobu.

Nová osmidílná série od HBO, která včera dospěla do své poloviny, se však tváří, jako by nic z toho nebylo: vrací se na začátek Perryho kariéry a přichází přitom s hrdinou, který je doslova k nepoznání.

V Los Angeles to roku 1931 vře. Publikum šílí po zvukovém filmu, sportovní fanoušci po olympiádě, každý se snaží rychle vydělat a do toho všeho vstupuje náboženské blouznění. Do této rozjitřené atmosféry náhle zasáhne zlověstný případ: únosy dětí.