Obětí lukostřelce v Kongsbergu byla i německá hudebnice Nebelhexë

Pod jménem Nebelhexë vystupovala od roku 2003. Mimo jiné v roce 2009 s americkou zpěvačkou a klávesistkou Jarboe vydala coververzi skladby Don't Kill the Animals od zpěvaček Niny Hagen a Lene Lovich.

Jako své hudební vlivy uváděla zpěvačku Kate Bushovou, dream popovou skupinu Cocteau Twins a gregoriánské mnichy z kláštera Santo Domingo de Silos. Ze začátku skládala ve stylu neofolkové skupiny Death In June.

Narodila se v Hannoveru v roce 1969 jako Andrea Meyerová. Jeden čas se živila jako fetiš modelka. Později působila jako vokalistka kapely Cradle of Filth. Její vokály lze slyšet na debutu této skupiny The Principal of Evil Made Flesh.