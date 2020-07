Nové knihy: Závodský, Hromas a Boccaccio

Fatální příběh o lásce, zradě a smrti, která před sto lety drze pochodovala po palubě Lusitanie a lákala do hlubin oceánu chudé i bohaté, staré i mladé, dobré i zlé. Sarah Blakeová je americká spisovatelka, která se marně snaží najít zajímavé téma na další knihu. Jednoho dne náhodou objeví starý kufřík po svém prapradědovi Patrickovi, který pracoval v roce 1915 jako stevard na palubě Lusitanie, kde také zemřel, když ji Němci nechali potopit. V kufříku nalezne něco, co by mohlo osvětlit dávnou katastrofu, a rozhodne se navštívit prapravnuka Roberta Langforda, který byl zřejmě Patrickovým komplicem. Skleněný oceán je již druhou knihou velmi úspěšné autorské trojice Beatriz Williamsové, Lauren Willigové a Karen Whiteové.