Nové knihy: Sven Hansen, Magdaléna Sodomková, Ivana Peroutková

V této knize se dozvíte vše, co jste vždycky chtěli vědět o životě single žen, i to, co jste nikdy vědět nechtěli. Život Henriikky je plný zvratů, jeden den usíná se zlomeným srdcem, a druhý den je znovu zamilovaná. Bez pozlátka odhaluje radosti i útrapy života nezadané ženy a hledá odpovědi na ožehavé otázky.