Nové knihy: Paličková, Červenková a Follet

Léčitel Anthony William odhaluje kořeny nemocí a stavů, které se současná medicína teprve snaží zjistit, a přináší stoprocentně přírodní řešení k vyléčení mnoha nemocí, co nás trápí – Lymská nemoc, syndrom chronické únavy, autoimunitní onemocnění, roztroušená skleróza a mnoho dalších. Tam někde ve vyšších sférách jsou uložené veškeré informace o léčebných metodách, které lékařská věda objeví až za pár let či dokonce desetiletí. Jisté výjimečné osobnosti ale mají dar znát je všechny již dnes.

Do Halleholmu, idylického pobřežního maloměsta nedaleko Stockholmského souostroví, dorazil podzim. Život Lovisy Lindegrenové se po událostech knihy Pekárna s vůní skořice konečně ustálil. Se svou Pekárnou má velké plány a slibně se vyvíjí i její vztah s Axelem. Když však do jejich životů zasáhne nemoc, klid a pohoda jsou ty tam. Lovisu totiž přese všechno dobré, co v posledních měsících zažila, nepřestávají pronásledovat vzpomínky na sestru Cecílii, která podlehla rakovině. Jak se vypořádá s tím, že by další blízký člověk měl podobně trpět? Dokáže být svým milovaným oporou?