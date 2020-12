Nové knihy: Nová, Hruška a Sojka

Kniha nás zavede do světa, který se odehrává za fasádami pražských ulic – na dvorky nejrůznějších pražských domů, které žijí již po desítiletí svébytným společenským životem. Navštívíme malé komunity uvnitř velkoměsta, které často navazují na aktivity svých předchůdců. Na svých dvorcích promítají filmy, muzicírují, pěstují nejrůznější plodiny, zkrátka starají se o své prostředí i o své společenství.

Publikace volně navazuje na knihu Vraždy v pohraničí z roku 2018. Také v „pitavalu“ dává autor kriminální případy (tentokrát nejen vraždy), ke kterým došlo v česko-německém pohraničí, do dobových souvislostí společenských a politických. Některé z případů, vzhledem k jejich specifičnosti, autor uvozuje právnickými a kriminalistickými zásadami a závěry, důležitými jak pro vyšetřování, tak pro soudní řízení. Kniha je vybavena mnoha fotografiemi, většinou dosud nepublikovanými.

Robert Jeremy Cole, od devíti let sirotek, si uvědomuje, že dostal do vínku zázračný dar: schopnost vycítit v lidském organismu blížící se smrt. Čelil jí bezpočtukrát jako učeň potulného bradýře, s nímž se protloukal ponurou realitou 11. století. Rušné i krušné putování Anglií mládenci přineslo cenné zkušenosti, nicméně ho stále trápí, že nedokáže nemocným pomáhat líp. Věří, že přišel na svět právě proto, aby bližní léčil, a tak se vydává do daleké Persie k nejslavnějšímu lékaři své doby, arabskému učenci ibn Sínovi (Avicennovi). Text čte herec Hanuš Bor.