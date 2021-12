Nové knihy: Macho, Němcová a Bohdalová

V cizině žijící Michal přicestuje do Prahy na pohřeb svého bratra Erika. Smutná událost se dramaticky zkomplikuje: bratrova rakev je prázdná, postrádá se nebožtík! Zděšený je Michal, zděšena je bratrova manželka Eva i její dospělé děti. Začíná pátrání, do něhož se vedle policie pouští na vlastní pěst i Michal. Vtahuje ho do minulosti, do doby dětství, prvních milostných zkušeností a zásadního rozhodování, co dál s vlastním životem.