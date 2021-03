Nové knihy: Klasová, Kneblová a Follet

Zážitky z demonstrací, volebních kampaní a dalších událostí minulých let.

Kniha psaná z pohledu jednoho takového aktivisty vám připomene malé i velké protivládní demonstrace posledních let, protesty proti českému prezidentovi, ale i proti nedemokratickým režimům v Rusku a Číně. Nahlédnete i do zákulisí televizních diskusních pořadů jako Máte slovo, ve kterých autor vystupoval, a velkých předvolebních debat, kterých se zúčastnil jako divák.

Román o životě jedné ženy, která se snaží vyrovnat se svým osudem. Když si konečně myslí, že bude znovu šťastná, objeví se někdo, kdo jí to chce znemožnit. Hlavní hrdinku Stelu totiž začíná dohánět minulost a na povrch se derou nečekané otázky.

Existují lidé, kteří prožijí celý svůj život bez toho, aby se jim přihodilo něco dramatického, a mezi jejichž největší životní dobrodružství se dá počítat zakoupení měsíční jízdenky. Pak je tu ovšem další druh lidí. Ti nemohou ani přejít přes ulici, aniž by se to obešlo bez nějaké opičárny nebo bez toho, aby na ně začal mluvit hořící keř.

Příběh jedné zakázané lásky, temných sil a tajuplných událostí. Když se Emmett Farmer, syn farmáře, jednoho letního večera vrátí z práce na poli, čeká na něj doma dopis. Dozví se, že má nastoupit do učení jako vazač knih. Je to povolání, které budí strach, je opředeno pověrami a předsudky – ale zároveň takové povolání, které si on ani jeho rodiče nemohou dovolit odmítnout.