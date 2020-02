Nové knihy: Jan Werich, Ken McClure a Daniel Prokop

Rodiny se dnes vídají méně, než bychom všichni chtěli. Čas utíká a my se nestačíme dívat kolem sebe, vnímat, jak se svět mění a jak některé věci nezadržitelně mizí. Proto vznikla kniha, do které by naše babičky mohly zachytit všechno to, co nám uniká. Mohou zavzpomínat na události a lidi, které my už známe jen z jejich vyprávění, a uchovat tak v knize naše společné kořeny.