Nové knihy: Ericksonová, Elenová a Vácha

Jojo Moyesová: Jako hvězdy v temné noci

Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem unikne sešněrovanému životu v Anglii. Jenže ani její manželství, ani život v zapadlém koutě Kentucky se nevyvíjí tak, jak si představovala.

Nadšeně tedy uvítá možnost zapojit se jako dobrovolnice do projektu takzvané Koňské knihovny, který má za úkol šířit literaturu a vzdělanost v odlehlých oblastech Appalačských hor. Alici, Margery a tři další odvážné ženy čeká cestování na koních divokou krajinou, boj s předsudky místních lidí vůči ženám, přistěhovalcům i lidem jiné barvy pleti, ale také nádherné ženské přátelství, soudržnost i láska.

Ikar, 400 stran, 399 Kč

Obal knihy

Juliet Ericksonová: Vlastnosti silné ženy

V této knize si každá žena najde, jak se z hlediska požadavků dnešní doby zlepšovat v různých profesních aspektech. Jak vypadat v práci sebevědomě, jak pracovat s očním kontaktem, jak v klidu odrážet argumentační výpady v konverzaci a jak být celkově sebevědomější. Po přečtení této hezky graficky znázorněné knihy zjistíte, kam až vaše možnosti mohou na základě tohoto chování vést.

Pragma, 176 stran, 349 Kč

Obal knihy

Gianfranco Calligarich: Poslední léto ve městě

Třicátník Leo tráví celé dny tím, že se nazdařbůh poflakuje po římských ulicích a náměstích, vysedává po kavárnách s náhodnými známými a marně čeká na svou příležitost. Nemá žádnou stálou práci ani přátele, jedinou jistotu mu v neukotveném životě dává pronajatý byt a ojeté auto. Z existenciální letargie ho vytrhne Arianna, ale i ta zakrátko zase zmizí.

Významnou roli v románu, který atmosférou připomíná Felliniho Sladký život, hraje Řím; metropole, do jejíž náruče se s nadějí vrhá, ale místo splněných snů ho čeká bezútěšná realita.

Argo, 176 stran, 240 Kč

Obal knihy

Dalibor Vácha: Návrat domů

Českoslovenští legionáři na cestě z Ruska do vlasti 1919–1920. Po divokých válečných zážitcích se legie konečně začaly během roku 1919 vracet do vlasti, a to nijak jinak než na lodích cestou kolem celého světa.

Kniha se snaží popsat každodennost těchto plaveb, návštěvy exotických přístavů a také zmiňuje jeden zajímavý transport na lodi Mount Vernon, který se do dějin zapsal jako transport bolševický a který do jisté míry pokřivil obraz návratu čs. legionářů do mladého Československa.

Epocha, 224 stran, 229 Kč

Obal knihy

Kolektiv autorů: Hus, husitství, tradice, Praha

Život a dílo Jana Husa, českého středověkého kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byla a je předmětem zájmu badatelů již po staletí. Celý jeho život, ale zejména dramatický osud přitahoval i odpuzoval a autoři spisů se k němu odkazovali, či vůči němu vymezovali, každý podle svého světového názoru. Mnoho autorů Husa adorovalo, mnoho jiných ho ostrakizovalo.

Publikace obsahuje dvacet devět odborných textů vztahujících se k vývoji obrazu Jana Husa od jeho počátků až do 21. století v mnoha jeho podobách.

Nakladatelství Historický ústav, 484 stran, 425 Kč

Obal knihy

An Elenová: Ustláno na betonu

Mysteriózní román nejen pro dívky. Životy dvou hrdinek, které spolu zdánlivě nemají nic společného. Jenže všechno je jinak, než se zdá. Proč David zmlátil Sirku? Proč přišla Šárka domů až v šest ráno? S kým strávil Lukáš večer po silvestru? Jak se Sandra dozvěděla o tom znásilnění?

David je ten nejhodnější kluk na světě. Než se napije. Šárka by si nikdy nevzala perník. Než se zamiluje. Lukáš by Šárce nikdy neublížil. Než se sjede. Sandra by se nikdy nemotala Šárce do života. Než se objeví. David miluje Šárku. Šárka miluje Lukáše. Lukáš miluje Sandru. Kdo je sakra Sandra?

Pointa, 324 stran, 299 Kč

Obal knihy

Don Winslow: Jednotka

Denny Malone touží po jediném: být dobrý policajt. Celých 18 let, které strávil u newyorské policie, slouží v první linii, dennodenně se setkává s bolestí, s mrtvými, s oběťmi i pachateli. Jeho život patří ulicím okrsku Manhattan-sever.

Dnes je z něj mnoha poctami ověnčený detektiv a šéf elitní jednotky, jejímž posláním je bojovat proti gangům a vyčistit ulice od drog a zbraní. Je připravený všemi dostupnými prostředky chránit svoje město, město postavené na ctižádosti a korupci, město, ve kterém nikdo nemá čisté svědomí – dokonce ani on sám.

Sžíravý portrét hektického města a neohroženého, hrdinného, ale v hloubi duše zkaženého člověka, který se ocitl nad propastí.

Kalibr, 480 stran, 459 Kč

Obal knihy

Kolektiv autorů: Objekty v zrcadle jsou blíž, než se zdají být

Historicky první knižní publikace připravená Českými centry. Kniha „koronapovídek“ přiblíží leckdy nečekaná zhodnocení stavu nouze očima sedmnácti českých autorů.

Projekt iniciovaný Českým centrem Berlín byl původně určen pro zahraniční uvedení. Původní záměr se však postupně rozvinul díky zapojení dalších sedmi českých center v zahraničí. Vznikl tak výběr od českých autorů (s výjimkou německého spisovatele Martina Beckera) se specifickou vazbou na danou zemi. Povídky zavedou své čtenáře do Izraele, Japonska, Německa, Rakouska, Řecka a Spojených států amerických.

Odeon, OneHotBook, 429 Kč

Obal knihy

Stephen King: Ústav

Dvanáctiletý Luke je jedné temné noci unesen do záhadného Ústavu, který připomíná spíš vězení se zvýšenou ostrahou. A jako by to nestačilo, neznámí únosci mají pro chlapce a dívky vytržené ze svých domovů vysoce nebezpečný, přímo válečnický úkol.

Školákovi obdařenému výjimečnou inteligencí tak nezbude nic jiného než hezky rychle dospět a začít s pomocí nově nalezených přátel hledat cestu ven z téhle noční můry. Stihne to dřív, než bude vězniteli odveden do míst, odkud se už žádné z dětí nevrátilo? Jisté je pouze jedno: tenhle příběh o dětech rozhodně není pro děti. Text čte herec Martin Preiss.

OneHotBook, 20:59 hodin, 429 Kč