Nové knihy: Eoin Dempsey, Emanuele Altissimo a C. L. Patisson

Lauren Myracleová: Catwoman: Ve svitu měsíce

Selina Kyleová je tvrdší, než sama tuší. Patnáct let snášela řetěz špatných známostí své matky. Když se Dernell, matčin současný vyvolený, ukáže krutější než všichni ostatní, Selina přehodnotí svůj vztah k domovu. Žádným způsobem s ním nedokáže sdílet střechu nad hlavou. Jde o příběh o tom, jak přežít ve světě, který tě vypudil z domova, a jak najít spojence v nejméně očekávaných chvílích.

Crew, 204 stran, 329 Kč

C. L. Pattison: Spolubydlící

Nejlepší kamarádky Megan a Chloe konečně našly perfektní dům. A zdá se, že Samantha bude perfektní spolubydlící. Po chvíli však začne být její chování zvláštní. Když se v domě začnou dít podivné věci, Chloe a Megan jsou čím dál vyděšenější. Brzy si uvědomí, že to, že si do domu, a do svých životů, pozvaly cizinku, byl nejspíš ten nejhorší nápad v jejich životě.

Kalibr, 288 stran, 329 Kč

H. Hausdorf: Medicína doby kamenné

Existuje bezpočet svědectví prehistorického léčebného umění, jež se při srovnání s naší dobou rozhodně nemusí stydět. Například ve starém Egyptě existovaly rituály, z nichž se vyklubaly zákroky moderní urgentní medicíny. A něco podobného ovládali i původní obyvatelé Kanárských ostrovů. Na lebkách z doby kamenné jsou patrné vývrty, jaké se dnes používají k nasazení elektrod mozkového stimulátoru, a u několika exemplářů dokonce i stopy perfektně zahojených transplantátů.

Pragma, 168 stran, 259 Kč

P. T. DeBoard: Tonoucí

Liz McGinnisová si sama sebe nikdy nedovedla představit v luxusní čtvrti, jako je The Palms. Od chvíle, co se sem s rodinou nastěhovali, se tu mezi místními cítí jako outsider. The Palms ale není tak idylické místo, jak se na první pohled zdá. Brzy zjišťuje, že tady, kde reputace znamená úplně všechno, nemůže věřit ani těm nejpřátelštějším. Takže když o její plachou dceru jeví zájem okouzlující dívka odvedle, Kelsey, připadá jí to podezřelé.

Kalibr, 344 stran, 379 Kč

Eoin Dempsey: Najdi Rebeccu

Christophera a Rebeccu nemohlo nic rozdělit – ani její tyranští rodiče, ani snoubenec, kterého si našla po útěku do Anglie. Ale když vypukne druhá světová válka a nacisté obsadí ostrov Jersey, je Rebecca transportována do Evropy v rámci konečného řešení. Christopher mezitím vstoupí dobrovolně do SS – jen tak má šanci najít ženu, kterou miluje. Ženu, jejíž poslední stopy vedou do nechvalně známého tábora Osvětim. Najdi Rebeccu je strhující příběh obětavé lásky v nejtragičtější době lidských dějin.

Ikar, 336 stran, 379 Kč

J. P. Delaney: Dokonalá manželka

Když se vzbudí, bolí ji každičký kousek jejího těla a nepamatuje si, kdo je, kde se nachází, ani jak se tam ocitla, a tak ji hned napadne, že je v nemocnici – že měla těžkou nehodu. Muž sedící vedle její postele tvrdí, že je její muž. Ona se prý jmenuje Abbie, je nadaná umělkyně, vášnivá surfařka, milující matka a dokonalá manželka. A také jí tvrdí, že měla před pěti lety děsivou nehodu a jen díky obrovskému technologickému průlomu byla přivedena zpět z propasti.

Ikar, 368 stran, 399 Kč

Emanuele Altissimo: Ukradené světlo

Olmo je jediný, kdo si uvědomuje, že se Diego ztrácí do světa, odkud není návratu. A udělal by cokoli, aby bratra zachránil. Olmo a jeho starší bratr Diego tráví léto s dědečkem ve Val D’Aosta, na chatě, kterou před svou smrtí zakoupili jejich rodiče. Doufají, že kouzelná krajina a práce v dětském táboře pomůže uklidnit Diegovu rozhněvanou a nepokojnou duši.

Host, 248 stran, 319 Kč