Nové knihy: Černohorská, Honzák a May

Vychází třetí a poslední díl úspěšné ságy Kavárna u Anděla německé autorky. Hilda vnáší do tradičního domu svěží vítr. Skutečnou šťastnou hvězdou se pro podnik stává nový cukrář, jehož svůdné dortové kreace lákají čím dál víc hostů. Hilda a její sestřenice Luisa však mají obavy o své osobní štěstí.

Versailleská smlouva a Pařížská mírová konference vtiskly světu pečeť až do dnešních dnů – zanikly staré říše, zrodily se nové státy, vzplály ale také nové konflikty, které na nás stále ještě doléhají. Na Pařížské konferenci v roce 1919 se naděje celého světa upí­naly k tomu, aby byl po velké válce vytvořen stabilní řád a za­vládl trvalý mír. Jak však v této knize dokazuje renomovaný historik Eckart Conze, veškeré tyto naděje se ukázaly jen jako velká iluze.

Většina z nás se umí dobře postarat o své blízké, když mají problémy nebo zdravotní obtíže, zároveň se však v takové situaci neumí dobře postarat o sebe. Být sám sobě v nemoci přítelem neznamená, že bychom měli být sami sobě lékařem. Vyžaduje to však, abychom si dokázali správně poradit ve chvíli, kdy jsme na křižovatce cest, z nichž jedna vede do nemoci a druhá ke zdraví.

Měla to být rutinní záležitost. Eskortovat ze Španělska zpět do Británie dopadeného drogového dealera. Než však skotský detektiv John Mackenzie dorazí na andaluské Slunečné pobřeží, všechno je jinak. Zlotřilý Jack Cleland přezdívaný Rapl Jock uprchl a vyhrožuje, že se rodině zatýkající policistky krvavě pomstí za incident, při kterém zahynula jeho těhotná přítelkyně. Text čte herec Filip Kaňkovský.

Australský policista Aaron Falk z melbournského oddělení hospodářské kriminality se po dvaceti letech vrací do městečka Kiewarra sužovaného děsivým suchem. Do rodného venkovského kraje ho však nepřivedla pohroma, kvůli níž krachují podniky i farmy – přijel na pohřeb nejlepšího přítele Lukea, který údajně zavraždil manželku i syna a poté spáchal sebevraždu. Falkovi to nedává smysl, a tak spolu s náčelníkem místní policie přistupuje k neoficiálnímu vyšetřování. Text čte divadelní a filmový herec Jakub Gottwald.