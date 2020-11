Nová alba: Ariana Grande, Olympic, Sam Smith a další

Love Goes je třetí studiové album anglického zpěváka a skladatele Sama Smithe. Původně se mělo jmenovat To Die For a mělo být vydáno v červnu 2020, ale kvůli pandemii koronaviru bylo odloženo. Smith cítil, že by bylo necitlivé používat slovo „zemřít“ v názvu kvůli tomu, čím prošlo mnoho lidí.