Nick Cave nepřijede

„Všechny stávající vstupenky budou platit i pro nové termíny,” vzkázal Nick Cave & The Bad Seeds.

Zpěvák, skladatel, spisovatel a herec začínal v sedmdesátých letech ve skupině The Birthday Party. Později založil partu Nick Cave and the Bad Seeds, která hraje dodnes. V letech 2006 až 2011 působil ve skupině Grinderman.