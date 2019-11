Něžný Barbar a postmoderní caravaggiovské meditace

Na první pohled to zní poněkud bizarně, nicméně mnozí proslulí malíři využívali představitele galerky či spodiny jako modely pro náboženské obrazy. Petr Brandl, mistr barokních náboženských olejů, například maloval světce či světice podle žebráků, kapsářů, opilců či prostitutek.

Dobrým příkladem toho, co dělá, je olej Madonna Pruina z roku 2016. Je na něm žena s mírně rozcuchanými vlasy a s pološíleným výrazem ve tváři, držící spící, možná i mrtvé miminko. Tahle postmoderní Viktorka má navíc předimenzované dlaně a prsty s naběhlými žílami na hřbetě rukou tak, že připomínají vražedný nástroj ke škrcení.

Všudypřítomného fenoménu smrti si všímá obraz Odpočinek (2016). Zmrzlá šelma ve sněhu vypadá, jako by spala. Teď už její tesáky a drápy nejsou nebezpečné. Zatímco olej Smrtí to nekončí (2016) už posouvá téma zániku do magických dimenzí.