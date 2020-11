Národní muzeum i Národní galerie se chystají na otevření

Galerie také počítá s tím, že by prodloužila otevírací dobu, a to od pondělí do neděle od 09:00 do 21:00. Ostatní výstavy a expozice budou otevřeny v běžné otevírací době od úterý do neděle od 10:00 do 18:00, ve středu pak do 20:00. Galerie ale ani po případném částečném otevření neopustí své on-line aktivity, k nimž patří zejména videa a komentované prohlídky související s výstavou Rembrandta a také několik videí k výstavě Mikuláše Medka.