Národní kolo Eurovize vyhrála česko-norská kapela We Are Domi

O vítězné písni rozhodovaly hlasy hudebních fanoušků z České republiky i ze zahraničí. Přišlo jich více než 45 000. We Are Domi zaujali také mezinárodní odbornou porotu. Pro šest z jejích dvanácti členů byla vítězná skladba tou vůbec nejlepší, u dalších čtyř se umístila na druhém místě.

"We Are Domi jsou pro mě svěžím hudebním uskupením, které by v aktuálním ročníku Eurovize mohlo zazářit. A to doslova, protože když se do jejich vítězné skladby zaposloucháte, tak během chvilky dostanete nálož unikátního elektro popu, který vás zvedne ze židle," uvedla kreativní producentka Lucie Kapounová.