Nakladatelství Crew přichází s řadou jménem Legendy

„Naším cílem je, aby si čeští čtenáři mohli úspěšné komiksy přečíst co nejdříve po jejich vydání. Ale trh se rozrostl a čtenáře už začínají zajímat nejen novinky, ale i to, co jim předcházelo. Moderní komiksová klasika. Proto je tu série Legendy, v níž se zaměříme na to nejlepší z minulosti. Na kultovní díla superhrdinského žánru, která budou vycházet i v důstojném zpracování, vázané s přebalem, v jednotné elegantní podobě navržené grafikem Petrem Charvátem,“ dodává.