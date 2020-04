Na zkoušce v roušce zpívá kapela Wohnout a kamarádi z hudební branže

„V posledních dnech jsem zažil neobvyklou hudební jízdu. Složili jsme velmi rychle písničku a vyzvali řadu pečlivě vybraných kamarádů, aby se také zúčastnili. A oni se zúčastnili. Všechno se dělalo na dálku, každý svůj part nazpíval doma, telefony, maily, docela to lítalo. Vznikla jistě řada dalších písniček na tohle téma a někteří z toho můžou býti už otrávení. Je to trochu tenký led, pravda, proto jsme to zkusili udělat jinak,“ popisuje vznik singlu Matěj Homola.