Na Grammy má letos nejvíc šancí Beyoncé, Dua Lipa a Swiftová

Se singlem Black Parade by Beyoncé teoreticky mohla uspět až čtyřikrát (Nahrávka roku, Píseň roku a R&B výkon a R&B píseň. Díky spolupráci s Megan Thee Stallion (Savage) má další šanci na Nahrávku roku, na Rapový výkon a Rapovou píseň. Navíc figuruje ještě v kategoriích Hudební film roku za Black Is King a Videoklip roku za Brown Skin Girl.

Dua Lipa také kandiduje v kategoriích Nahrávka roku a Píseň roku (Don’t Start Now) i Album roku (Future Nostalgia). Také Swiftová byla nominována v nejdůležitějších kategoriích (Píseň roku Cardigan, Album roku Folklore).

O Album roku se uchází také Jhené Aiko (Chilombo), deluxe edice eponymního debutu Black Pumas, Coldplay (Everyday Life), Jacob Collier (Djesse Vol. 3), Haim (Women in Music Pt. III) a Post Malone (Hollywood’s Bleeding).

Dua Lipa je současnou žhavou popovou akvizicí. Foto: Warner Music

Písní roku se může stát Black Parade (Beyoncé), The Box (Roddy Ricch), Circles (Post Malone), Don’t Start Now (Dua Lipa), Everything I Wanted (Billie Eilish), I Can’t Breathe (H.E.R.) a If the World Was Ending (JP Saxe Featuring Julia Michaels).

Mezi nejlepšími rockovými alby jsou letos A Hero’s Death (Fontaines D.C.), Kiwanuka (Michael Kiwanuka), Daylight (Grace Potter), Sound and Fury (Sturgill Simpson), The New Abnormal (The Strokes).

Kategorie Nejlepší R&B Album letos nabízí tituly Happy 2 Be Here (Ant Clemons), Take Time (Giveon), To Feel Love/D (Luke James), Bigger Love (John Legend) a All Rise (Gregory Porter). Kategorie Nejlepší současné bluesové album pak Have You Lost Your Mind Yet? (Fantastic Negrito), Live at the Paramount (Ruthie Foster Big Band), The Juice G. (Love), Blackbirds (Bettye LaVette) a Up and Rolling (North Mississippi Allstars).

Michael Kiwanuka Foto: Colours of Ostrava

V reggae byly nominovány desky Upside Down 2020 (Buju Banton), Higher Place (Skip Marley), It All Comes Back to Love (Maxi Priest), Got to Be Tough (Toots and the Maytals) a One World (The Wailers).