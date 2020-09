Na desce pracujeme, hrát budeme, slibuje 77letý Mick Jagger

„Píšu nové písničky, pokračuju s dokumentárními projekty. Pár filmových věcí, se kterými můžu pohnout. Prostě se snažím zaměstnat, protože teď je docela dlouhá pauza. Ale pořád si to snažím užívat, jak to jde,” sdělil Jagger, který teď pobýval v ústraní na venkově.

„Nevím, jak to bude fungovat. V Evropě jsme měli nějaké malé koncerty, kde se udržuje odstup od lidí. V některých částech světa se začíná koncertovat, Nový Zéland, Austrálie a tak dále. Ale pokud jde o USA, opravdu nevíme, co přinese budoucnost. Tolik lidí přišlo o práci, přicházejí o peníze. Bude to vůbec ještě někdy stejné jako dřív? Bude to navždy jiné? Prostě nevíme.”