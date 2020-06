Monkey Business vyměnili funky za rockabilly

„Já si všechny svoje demosnímky pracovně pojmenovávám podle nějakých situací z toho dne, kdy vznikly, abych se v tom pak vyznal. Třeba když má moje dítě průjem, tak se to jmenuje Průjem 1 a podobně. A v té době jsem se kochal knihou vzpomínek mé oblíbené herečky Květy Fialové, a to je vlastně její nápad. V té knize je pasáž, kde se jí ptají, co by si nejvíc přála ke svým osmdesátým narozeninám, a ona tam říká, že nejvíc by si přála popel z Klause. Tedy Václava Klause. Tak já, abych si to pamatoval, jsem tu skladbu pojmenoval Ashes from Klaus, i když správně by bylo of Klaus, a už to tak zůstalo,” říká Holý.