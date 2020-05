Mirai plánují autokoncert na místě odložených Colours of Ostrava

„Oslovil nás jeden náš známý, jestli to nechceme zkusit a nám to přišlo jako skvělý nápad, který by se dal realizovat i různě po městech v Česku. V takovém měřítku to u nás ještě neproběhlo, ač třeba autokina už dávno frčí,“ řekl Mirai. Areál Dolních Vítkovic je pro takovou akci jako stvořený, jelikož disponuje obří plochou, a navíc je to místo, ze kterého sálá festivalová atmosféra.