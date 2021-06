Ministerstvo kultury řeší s rodinou Libuše Šafránkové veřejné rozloučení

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řeší v těchto dnech s rodinou termín a místo případného posledního rozloučení pro veřejnost. Kdy a kde se odehraje, by mělo být známo příští týden. Právu to sdělila mluvčí ministra kultury Michaela Lagronová.

Libuše Šafránková odjela v pondělí po oslavě svých 68. narozenin na plánovaný zákrok do nemocnice. „Nikdo netušil, že už se domů nevrátí. Nikdo to nečekal. Vůbec nikdo z nás nebyl připraven, že by mohla takto náhle odejít. Když o tom ale teď tak přemýšlím, tak jsme na to připraveni být mohli. Nikdo si nedokáže představit, co si chudák musela, zvlášť poslední dobou, prožít,“ řekla Blesku její sestra Miroslava Šafránková s tím, že herečka měla obrovskou vůli žít.