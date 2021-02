Miloš Forman: Oscarový režisér a český rodák, který si splnil americký sen

V roce 1967 dostal Forman povolení vycestovat do USA, kde měl u společnosti Paramount natočit svůj první americký film Taking Off . V srpnu 68 o něm jednal v Paříži, kde ho také zastihla zpráva o invazi sovětských vojsk.

Forman se poté nakrátko vrátil do Prahy, odkud odjel do New Yorku pracovat na filmu Taking Off. Zde ho ale čeká zklamání: studiu Paramount se scénář nelíbí a odmítá ho, nakonec se natáčení ujímá Universal. Ovšem pod podmínkou, že se rozpočet vejde do milionu dolarů.