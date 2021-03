Matěj Strnad z Národního filmového archivu: Upozorňujeme i na pozapomenuté filmy

Rozhodně ano. Přestože máme za to, že filmy patří hlavně do kina, vlivem pandemie se naše pozornost výrazně posunula do internetového prostředí. Spolu s technickým dodavatelem řešení jsme si povšimli značného nárůstu zájmu o online filmy.

Z nabídky na platformě Česká filmová klasika bych zmínil dva pozoruhodné tituly, a to psychologické drama Byli jsme to my? v režii Antonína Máši z roku 1990, jež ukazuje normalizační realitu, a Zkouškové období od Zdeňka Trošky, které je naprosto unikátní tím, že do roztočeného filmu režisér začlenil tehdejší události roku 1989. V mnoha ohledech je to jeho umělecky nejhodnotnější snímek, který se však ve své době nesetkal s úplně vřelým přijetím.