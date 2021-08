Marie Rottrová zpívala na festivalu Brod 1995, Plastici v Brně nevystoupili

Rottrová, která 13. listopadu oslaví osmdesáté narozeniny, vystoupila za doprovodu big bandu Septet Plus Orchestra. Představila řadu svých populárních písniček, které si s ní zpívalo tři tisíce diváků pod pódiem. Hostem koncertu byl zpěvák Petr Němec, jenž s Rottrovou v minulosti nazpíval několik písní a setkal se s ní v kapele Flamingo.

„Příští týden budu zpívat v Karlových Varech a Porubě na otevření kulturního domu, který byl sedm let zavřený a v němž jsem začínala. Představím se i ve Chvaleticích, Šumperku a Letní scéně Hotelu Internacional v Praze. Do toho natáčím dokument k mému výročí pro Českou televizi,“ řekla zpěvačka o svém nejbližším programu.

Nádherný koncert Michala Prokopa, úspěch a nadšení z J.A.R. či svatbu přímo na hlavním pódiu přinesla sobota na festivalu TrutnOff BrnoOn, který se druhým rokem konal o víkendu v brněnských Pisárkách v areálu Na střelnici. Program na dvou pódiích čítal na padesát kapel od pátku do neděle.

Církevní sňatek, který novomanželé uzavřeli na hlavním pódiu po poledni a svatebčané pak hodovali v jeho zákulisí, měl dohru i při dalším koncertě, když zpěvák skupiny Vítkovo kvarteto Jiří Růžek pronesl: „My nejsme program, my jsme svatební dar.“

Překvapením festivalu byla nepřítomnost avizované undergroundové kapely The Plastic People of The Universe, místo které vystoupil Phil Shoenfelt s kapelou. „Plastiky už budete poslouchat jenom z cédéček,“ pronesl moderátor programu v undergroundovém stanu František „Čuňas“ Stárek při vysvětlení nepřítomnosti tradičního účastníka jednoho z nejstarších tuzemských festivalů. O případném definitivním konci kapely se pak spekulovalo mezi příznivci.