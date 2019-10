Lenny Kravitz přijede 30. června do Prahy

Majitel čtyř cen Grammy debutoval albem Let Love Rule (1989), následovala Mama Said (1991) a za takřka dokonalou desku je považována Are You Gonna Go My Way (1993). Podobný styl rozpracovával i na albech Circus (1995), 5 (1998), Lenny (2001), Baptism (2004), It Is Time for a Love Revolution (2008) a Black and White America (2011).