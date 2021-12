Lasica, Satinský a Filip mají v Bratislavě sochu

„Lasica a Satinský by si zasloužili hezčí místo. Někde v centru města nebo v parku,“ řekl Právu Michal z Bratislavy.

Jaro Filip zemřel ve věku 51 let v roce 2000, Július Satinský zemřel v roce 2002 ve věku 61 let a Milan Lasica zemřel letos ve věku 81 let přímo na jevišti svého divadla Studio L+S. Vystupoval s orchestrem Bratislava Hot Serenaders a po poslední písni, která měla název Ja som optimista, se při děkovačce sesunul k zemi a na místě zemřel. Přivolaní záchranáři se pokusili o resuscitaci, ale neúspěšně.