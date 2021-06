Lány nechal TGM koupit před 100 lety

Správa Hradu lánský zámek s jeho panstvím koupila za 25 milionů korun, při převodu do dnešní hodnoty by se podle historiků musela suma vynásobit nejméně dvaceti.

„V zámeckém parku můžeme obdivovat řadu Plečnikových děl, například jeho zeď při hrázi rybníka, jejíž součástí je impozantní kašna, kterou tvoří pět dórských sloupů zdobených bronzovými lvími hlavami, z nichž vytéká voda do kašny a jako jeden mohutný proud vtéká do rybníka,“ zmínil Šlapeta. Kromě toho jsou zde Plečnikův včelín, pomník padlým lánským občanům nebo skleníky, v nichž TGM rád sedával.

Výstava je přístupná, stejně jako stohektarový zámecký park, až do konce října vždy ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin a ve svátky a o víkendech od 10 do 18 hodin. V budoucnu by se mohla expozice obměnit. „Patrně už tady nebudou Plečnikova díla z Lublaně, ale budeme se snažit udržet výstavu s věcmi, které se týkají zámku a parku,“ uvedl ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek.